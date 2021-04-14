Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Kanal İstanbul ve kadına şiddetle ilgili sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Kanal İstanbul ve kadına şiddetle ilgili sorularını yanıtladı Açıklaması

14.04.2021 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Kanal İstanbul ve kadına şiddetle ilgili sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde, gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacak? Bunu yaparak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?" sorusu üzerine, bunun, 42-43 kilometre uzunluğunda bir kanal olduğunu, bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağladıklarını aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte de tabii Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe, bu süreçler, hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu, İstanbul'umuza kazandırdığımızda, İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız, öncelikle kadın hakları ve kadına şiddet konusunda sizin, kabinenizin, yani iktidarın düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibarıyla maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirdi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu? Reddediyor, kabul etmiyor. Burada bizim üzerinde durmamız gereken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Bu zaten var. Öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer, böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, güçlüsünü kalkarız, Ankara Sözleşmesi diye hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Kanal İstanbul ve kadına şiddetle ilgili sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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