Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin Sorularını Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı tarafın bir adayı var. Teröre bulaşmış bir isim. Biz de bu konuda çok kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi, 3, 5 sene bekle, acaba nedir, ne değildir, bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri, her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelere göre de adımlarımızı atacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.



Yoğun bir maratonda bulunduklarını belirten Erdoğan, bu maratonda finale yakın Atakule'de gençlerle bu toplantıyı yapmanın kendisi için bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti.



Pazar günü yapılacak 31 Mart yerel seçiminin Türkiye'nin beka sorununun öne çıktığı bir seçim olduğunu anlatan Erdoğan, "Terörle mücadelede, Türkiye'nin dört bir yanında nelerin olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Gerek içeride gerek dışarıda bir mücadelemiz var. İçeride Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, dışarıda Kandil'den yönetilen bir süreci işliyoruz, takip ediyoruz. Mehmetçik'imiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olsun çok ciddi bir mücadele veriyorlar. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin verdiği bu mücadeleyle her geçen gün biraz daha huzur, refah ortamını yakalıyoruz." diye konuştu.



"Farklı bir Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Van, Siirt, Mardin var"



Güneydoğu ve Doğu'da terör örgütü PKK'nın açtığı çukurları, tünelleri hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik bakanlığı döneminde bölgedeki sıkıntıları çözmekle görevli olduğunu anlattı.



Yıkılmış olan binaları kentsel değişimle ele alınarak, yeniden bir yapılanmanın meydana geldiğini kaydeden Erdoğan, "Farklı bir Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Van, Siirt, Mardin var. Bütün bunlar, Özhaseki'nin koordinasyonunda yürüdü. Şu anda bu bölgelerin eskisini, 15 sene öncesini bilenler, bu şehirler nasıl inşa ve ihya edildi diye şaşar. Onun için de ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Bunun tek sebebi terör"



Mardin'den geldiğini belirten bir kız öğrenci, söz alarak, Mardin'de yaşanan değişikliği anlattı.



Mardin'de bir genç olarak sosyal imkanların arttığını ifade eden öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mardin'de bir kültür üniversitesi projeniz olabilir mi? " sorusunu yöneltti.



Mardin Artuklu Üniversitesinin dil konusunda yaptığı değişimle bir açılımı kültürel bazda gerçekleştirdiğine değinen Erdoğan, "Sadece kültüre, sanata yönelik... Tarihi yapılanmaya baktığınız zaman geçmişiyle çok farklı bir şehrimiz... Üniversitemiz yoğun bir şekilde gelişiyor. Kurduğumuz teknoparklar vasıtasıyla inovasyon çalışmalarını, o teknoparklar kapsamında ele almak, oralarda hem bu inovasyona destek verecek bir altyapıyı oluşturmak, bunun yanında da genç, üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz için sadece burs, krediyle okumak değil, o teknoparklarda part time çalışmak suretiyle, diyelim ki yarım gün üniversitesinde derse gidiyorsa, yarım gün de gelip o teknoparkta çalışma imkanını bulacaklar. Buralarda inovasyona yönelik birçok yatırımlar olabilir." diye konuştu.



Erdoğan, bu yatırımların neden olmadığını şöyle özetledi:



"Bunun tek sebebi terör. Terörden dolayı maalesef. Mardin bir medeniyetler şehri, üç dinin bir arada olduğu yer. Kaldı ki burada AK Parti iktidarı olarak farklı dinlere ait mabetleri kendilerine ihya edip verdik, inşa edip teslim ettik. Bununla birlikte de onların yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok çok farklı bir konumda. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Mardin'de bir dal çık geçmişte göremezdiniz. Ama şimdi Mardin'de dal çıklar var. Artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Bunlar geçmişte niye yoktu, neden olmuyordu? Adamların derdi yatırım değil. Devletten aldıkları parayı dağa, Kandil'e gönderiyorlardı. Bu parayı biz sana Kandil'e gönder diye vermiyoruz ki bu para Mardin'de yaşayan insanlar, yapacağın yatırımlar için. Şimdi yine karşı tarafın bir adayı var. Teröre bulaşmış bir isim. Biz de bu konuda çok kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi, 3, 5 sene bekle, acaba nedir, ne değildir, bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri, her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelere göre de adımlarımızı atacağız."



Mardin Artuklu Üniversitesinde öğrenci sayısının ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Dediğiniz de değerlendirilebilir. Yakında orada bir rektör ataması da yapılacak. Ondan sonra Artuklu'da çok farklı bir adımı atabiliriz." diye konuştu.



