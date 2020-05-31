Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Erdoğan, 31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨ dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerin arasında bilinçlenmeyi artıracak bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Spordan iş hayatına akademiden siyasete kadar bir çok alanda gurur verici başarılara imza atan gençlerin tütüne karşı mücadelede üstlendiği öncü rolü takdir ettiğini belirten Erdoğan, salgınla mücadele ettikleri bu dönemde gençlerin bu gayretlerinin daha fazla anlam kazandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük tahribatı akciğerlere yapıyor, geride telafisi imkansız hasarlar bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından, içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyici olduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık"

Erdoğan, dünya genelinde her yıl 7 milyon, Türkiye'de ise 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu vahim tablo karşısında birçok ülke koronavirüs salgını ile beraber sigara satışına, sigara içilen mekanlara tütün kullanımına yönelik sert tedbirlere başvurmuştur. Hatta kimi yerlerde sigara ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır. Türkiye olarak biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan, bulaşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttükleri zorlu mücadelede hata yapma şanslarının olmadığını ifade etti.

"Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir"

Eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.

Para kazanma hırsının, insani değerlerin, hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlardan geçildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Libya'dan Yemen'e Suriye'den Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde rant kavgalarının acı sonuçları ile yüzleşiyoruz. Daha fazla kazanma, daha çok maddi çıkar elde etme hevesi, bir avuç mutlu azınlık dışında, kimseye huzur ve refah getirmiyor. 'İnsanı insanın kurdu' olarak gören vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında şüphesiz tütün endüstrisi vardır. İnsanların hayatı, sağlığı, huzuru pahasına kendilerine ikbal devşiren, zenginleşen çarpık bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Erdoğan, tütün endüstrisinin ürettikleri zehre yeni müşteriler bulmak için çok farklı yollar denediğine işaret ederek, propaganda ve manipülasyonun en yaygın satış yöntemleri olarak özellikle öne çıktığını söyledi.

Sinema sektörünün de katkısıyla sigaranın uzun yıllar özgürlük, zarafet, zenginlik ve güç aracı olarak sunulduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sigaranın kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, zayıflattığını iddia eden reklamlar yapılmıştır. Çizgi film karakterleri kullanılarak gençler ve çocuklar çok erken yaşlarda sigaraya özendirilmiştir. Tütün endüstrisinin görünürlüğünü ve kullanımını sınırlayarak ve tütünün zararları hakkında farkındalık yükselterek bireylerin özgür karar verebilmeleri için yapılan her düzenlemeye özel hayata müdahale ve özgürlük kavramları üzerinden savaş açılmıştır. Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu sektör, pek çok ülkede kendine taşeronlar bulmakta da zorluk çekmemiştir."

"Gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1970'lerde "İnşallah bol bol içki ve sigara içilir" temennisiyle meyhane açan Gümrük ve Tekel bakanları gördüğünü ifade ederek, son 18 yıldır sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı verdikleri mücadelede hem tütün endüstrisi hem de onların gönüllü avukatların ithamlarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmeye yönelik tüm adımlarımızda belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık. Alkol düzenlemesinden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Batılı ülkelerde de benzerleri olan düzenlemeleri hayata geçirerek bu ülkenin gençlerini reklam bütçesi milyarlarca doları bulan tütün endüstrisinin sinsi tuzaklarından koruma çabalarımız baltalandı. Bu yöndeki gayretlerimizi, özgürlüklere müdahale ithamıyla yasakçılık, baskıcılık iftirasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Oysa genç olmak, özgür olmaktır. Genç olmak, kendi kararlarını alabilmektir. Genç olmak, bağımsız düşünmektir. Genç olmak, yeri geldiğinde küresel hegemonların, özellikle medya, sinema ve müzik sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli algı kampanyalarına kafa tutmaktır."

(Sürecek)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1) - Son Dakika

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