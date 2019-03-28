Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençliğimizin Meşru Olmayan Yerlere Sapmasını İstemiyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız