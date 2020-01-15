Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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