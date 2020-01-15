Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.
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