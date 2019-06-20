Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Başkanları bay Kemal çıkamıyor meydanlara, zira adayları genel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Başkanları bay Kemal çıkamıyor meydanlara, zira adayları genel...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Başkanları bay Kemal çıkamıyor meydanlara, zira adayları genel başkanlarının adını bile anmaktan kaçıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Başkanları bay Kemal çıkamıyor meydanlara, zira adayları genel başkanlarının adını bile anmaktan kaçıyor. Genel başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalan söylüyor." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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