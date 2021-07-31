Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı: ANTALYA Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
MERSİNAydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
OSMANİYEMerkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
MUĞLA Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
ADANA Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Kaynak: DHA
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