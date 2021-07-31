Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

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