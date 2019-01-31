Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel ve Yerel İktidarlarımız Döneminde Plansız Şehirleşmenin Köku¨nu¨...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin köku¨nu¨ kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin köku¨nu¨ kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız."

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