Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
5 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı
'daki konutundan Vahdettin
Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.
Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
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