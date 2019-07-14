Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi (1)

5 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.


- İstanbul
Cumhurbaşkanı, Vahdettin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
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