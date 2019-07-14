Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. - İSTANBUL
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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