Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin
Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da katıldı. - İSTANBUL
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