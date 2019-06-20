Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:38 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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