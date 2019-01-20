Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Afrin'de Gerek Cerablus'ta Gerek El Bab'da Bizim Bu Sürecimiz...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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