Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın kararı siyasi

Kütüphane Söyleşileri programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1'in İstanbul'dan alınmasıyla ilgili soruya Erdoğan, "Siyasi karar aldılar" dedi

"2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ VERME TAAHHÜDÜNDE BULUNDULAR"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kararını siyasi bulduğunu belirten Erdoğan, "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. 1-2 yıl öncesinden, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden 2 takım finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti. Önce İngiltere, sayın Başbakana da ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları, gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da bize 2023 Şampiyonlar Ligi'ni verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki şampiyonlar ligini kaydırdılar" ifadelerini kullandı.

"FORMULA 1'İ DE KAYIRDILAR"

Formula 1 'de İstanbul'un yarış programından çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Formula 1'de de geçen yıl bizde gerçekten çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve F1'le ilgili olarak da katılımcıların hepsi de bizde gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler. Bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar" diye konuştu.