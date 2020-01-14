Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız"

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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