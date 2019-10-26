Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz. "
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