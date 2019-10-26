Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz. "

Recep Tayyip Erdoğan, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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