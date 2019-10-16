Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (10)

Erdoğan: "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz."

Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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