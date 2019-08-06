Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerektiğinde fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız"
1 saat önce
11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:50 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye
) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."
AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı