Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride Bıraktığımız 2,5 Yılı Aşkın Sürede İslam Alemi Olarak Gerçekten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride Bıraktığımız 2,5 Yılı Aşkın Sürede İslam Alemi Olarak Gerçekten...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı sıkıntılı günler yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı sıkıntılı günler yaşadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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