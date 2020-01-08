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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık."
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