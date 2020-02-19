Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur"
Son Dakika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü