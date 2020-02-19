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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye dolaylı maliyeti yüzlerce milyar doları...
7 saat önce
AK Parti Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (8) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti,...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:18 Kaynak: AA
AK Parti Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (8) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur"
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