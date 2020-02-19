AK Parti Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (8) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur"