- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud'un bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA
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