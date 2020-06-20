Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden Kars Barajı'nın açılış törenine video konferansla katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Türkiye-Gine Bissau ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği görüşmede, iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu da öğrenildi.