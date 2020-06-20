CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.