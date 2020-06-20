Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 05:33 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı