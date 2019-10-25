Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi saat 14.45'te başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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