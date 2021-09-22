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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

22.09.2021 08:57
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, konuk Devlet başkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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