Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı söküp attık"
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı söküp attık" - ANKARA
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