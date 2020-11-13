Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz...
13.11.2020 17:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye davet edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Törenine katıldı -1-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye davet edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Törenine katıldı -1-
Son Dakika Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi