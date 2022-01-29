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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)

29.01.2022 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli'de yapılan işlerin bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli'de yapılan işlerin bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Erdoğan, Giresun Belediyesi önünde düzenlenen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, Giresun'un tüm ilçe ve hanelerindeki vatandaşlara selamlarını göndererek başlayan Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır gelemedikleri kente duydukları özlem ve sevdayı dile getirdi. "Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi eksiltmesin." dileğinde bulunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, mücadele arkadaşları lütfettiği için sizler gibi hemşehriler verdiği için ne kadar hamdetsem azdır." dedi.

Giresunlulara AK Parti'yi yüzde 49 oyla birinci çıkararak, belediyedeki hizmet bayrağını tekrar kendilerine verdikleri için şükranlarını sunan Erdoğan, bu güvene layık olabilmek için merkezi, ilçeleri, köyleriyle Giresun'un tamamında tüm imkanlarıyla çalıştıklarını ve çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, 2020 Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde Dereli ilçesinin de aralarında bulunduğu 7 ilçede can ve mal kayıpları yaşandığını, en çok hasarın da Dereli'de olduğunu anımsattı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından hemen kolları sıvayarak Dereli'yi konutları, iş yerleri ve altyapısıyla adeta yeni baştan inşa ettiklerine işaret eden Erdoğan, "Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız, laf değil, iş üretiriz iş. İşte 'laf ola beri gele' değil, Dereli orada Giresun merkez burada. Bugün de hem yapımı tamamlanan konut, iş yeri ve altyapı projelerinin resmi açılışını yapmak hem de hasret gidermek için programımıza Dereli'den başladık." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları eserlerin bir kez daha Derelililere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, aynı şekilde Doğankent'te de selin yıktığı konut ve iş yerlerini yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bugün orada tamamlanan yatırımların sevincini de Giresunlularla paylaştıklarını anlatan Erdoğan, "Dereli'de yapılan işler, bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnektir." dedi.

"Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın"

Erdoğan, sel felaketi yaşandığında bakanlarla birlikte Doğankent ve Dereli'de olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Balıkçıya gitmedik. Nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların derdi ile dertlendik ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da ve böyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak, yok Bodrum'a git, yok bilmem şuraya git, buraya git, bizim kitabımızda o yok, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla."

Erdoğan, deprem ve yangın afetlerinde bakanların Antalya'da, Muğla'da, Kastamonu'da, Bozkurt'ta olduğuna dikkati çekerek "Peki Cumhurbaşkanı neredeydi? O da onların yanındaydı, tek tek dolaştık, ne eksiği var? Traktör, traktörünü gönderdik. Ne eksiği var? Binalar yanmış yıkılmış, hemen o binalar da yapılıyor, aynen Dereli'de olduğu gibi niye? Sen devletsin, devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Hemen onların yanında yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce gidereceksin, sel afeti mi oldu? Bunu gidereceksin. Çünkü görevim bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik"

2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde millete, "Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde, eğitim, sağlık, adalet, emniyet bunların üzerinde yükselteceğiz." dediklerini anımsatan Erdoğan, "Bunlar yetmez başka, 'ulaşım' dedik, 'enerji' dedik, 'tarım' dedik, 'dış politika' dedik. Bütün bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik. İşte ben şimdi görüyorum ki Giresun bizden aldığı bu enerji ile şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum aynı sinerji burada da var. Zira demek ki birbirimize aşığız. Aşk, öyle bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve sizde yok oluyoruz." diye konuştu.

Eğitimde 76 üniversite ile başladıklarını, şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 206 üniversite ile üniversitesi olmayan bir ilin kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Biz dertliyiz, biz bu millete aşığız, aşık ve bizi bu dert yollara döktü. Biz Ferhat olduk, siz Şirin. Dağları deldik, Şirin'e ulaştık. Öyle Ferhat olmak, her kişinin karı değil ve Ferhat, Şirin'le işte bu yolculukta buluşuyor. Şimdi de bugün Giresun'da sizlerle buluştuk. Ne mutlu bize ve bu havada, bu soğukta sizlerin sıcaklığı havayı da ısıtıyor." dedi.

Erdoğan, yarın da Trabzon'a gideceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Eğitimde, Teyyaredüzü ve Espiye İmam Hatip okullarımızı, Espiye'de ayrıca bir orta okulumuzu, Şebinkarahisar Fen Lisesi'nin kapalı spor salonunu buradan resmen açıyoruz. Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi binası ile diğer yatırımların açılışlarını da bugün yapıyoruz. Bitmedi, Giresun'da stadyum var mıydı? İşte biz sporda 22 bin kişilik Çotanak Stadı ile Atletizm Sahası'nın Olimpik Yüzme Havuzu ve bin seyircili tribünün, merkezdeki 3 bin 500 kişilik spor salonunun, Espiye Futbol Sahası ve 500 kişilik tribünün, Bulancak Gençlik Merkezi ve 2 bin kişilik tribünün çeşitli kapalı halı sahaların açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz iş."

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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