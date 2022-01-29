Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğe güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, "İstikrar var, güven var. Bu güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi." dedi.

Erdoğan, Giresun Belediyesi önünde düzenlenen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde, 1028 kapasiteli Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu ile Görele'deki 376 kişilik öğrenci yurdunu da yatırımlar kapsamında hizmete açtıklarını anlattı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin halk sağlığı laboratuvarı ek binasının, Eynesil Devlet Hastanesinin, Çavuşlu Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılışlarını da yaptıklarını belirten Erdoğan, ayrıca çeşitli köylerdeki 125 ahırlı köy evi ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini yaptıklarını, il özel idarelerinin ilçelerde afet gidermeye yönelik altyapı ve içme suyu yatırımlarını da hizmete aldıklarını belirtti.

Erdoğan, enerji alanında merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Piraziz, Dereli, Doğankent ilçelerinin doğal gaz dağıtım projelerinin resmi açılışlarını yaptıklarını, Bulancak ve Espiye adliye binalarını, güçlendirilip tadil edilen İşkur hizmet binasını, sosyal hizmet merkezini, Fındık Araştırma Enstitüsü altyapı ve laboratuvar projelerini, gümrük müdürlüğü ek binalarını, emniyet müdürlüğünün çeşitli binalarını, düzenlemesi tamamlanan Aymaç Tabiat Parkı'nı da resmen hizmete açtıklarını ifade etti.

Tarımda DSİ tarafından tamamlanan çeşitli taşkın koruma ve köprü projelerinin, ağaçlandırma işlerinin, orman köylülerinin istihdamına yönelik projelerin resmi açılışlarını da gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, Giresun Belediyesinin de bugün resmi açılışı yapılan yeni binasıyla vatandaşlara bundan sonra daha güzel hizmet vereceğini vurguladı.

Eser ve hizmetlerin yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Belediyesinin yaptığı batı sahili düzenlemesi, sokak yenileme çalışmaları, çöp sahası rehabilitasyonu, şehir girişi yolu genişletmesi ve çevre düzenlemesi ve kale aydınlatması ile inşası tamamlanan içme suyu depo ve terfi merkezi, yöresel ürün satış yerleri, Haydar Aliyev Parkı'nın da bugünkü törenle resmi hizmete alındığını söyledi.

"Böylece bugün burada yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon lirayı bulan 78 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmış oluyoruz." diyen Erdoğan, emeği geçenleri tebrik ederek tüm yatırımların Giresun'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Milletimiz her defasında tuzakları gördü ve bozmayı bildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki asırlık kalkınma mücadelesinin en önemli safhalarından birinden geçtiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki asır boyunca ülkemizi hak ettiği demokrasi ve ekonomi seviyesinin gerisinde bırakmak için oynanan oyunlar yüzünden milletçe başımıza gelmedik şey kalmadı. Koskoca Osmanlı'yı bu sebeple yıktılar. Binbir zahmet ve fedakarlıkla kurduğumuz Cumhuriyet'imizi kadük bırakmak için her yolu denediler. Tek parti faşizminden vesayet gölgesine, darbelerden terör örgütlerine kadar kullanmadık araç bırakmadılar.

Milletimiz o eşsiz ferasetiyle her defasında bu tuzakları gördü ve bozmayı bildi. Rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar nice siyaset ve devlet adamına verilen büyük desteğin gerisinde işte bu anlayış vardır. AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi ve 20. yılına erişmesi de milletimizin üzerinde oynanan oyunlara verdiği en esaslı cevaplardan biridir."

"Son 10 yılda atlatmadığımız badire kalmadı"

Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık serencamına bakıldığında nice büyük sınamaları aşarak bugünlere gelindiğini vurgulayarak, "Özellikle son 10 yılımızda sokakları karıştırmaktan teröre, darbe girişiminden ekonomik tetikçiliklere kadar atlatmadığımız badire kalmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin önemli bir kısmının bu sınamaları geçemediğine, pek çok devletin paramparça olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilime işaret etti.

"Güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi"

Milyonlarca insanın kendi ülkesinde veya sığındıkları yerlerde sefalet altında hayatlarını sürdürmeye çalıştığını ve bu durumdaki insanların bir kısmına da Türkiye olarak sahip çıktıklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden geride bıraktık. Şöyle bir etrafımıza ve dünyaya baktığımızda gerçekten şükredecek çok şeyimiz olduğunu görüyoruz. Bu dönemde sıkıntılar çekmedik mi, elbette çektik. Bu dönemde bedeller ödemedik mi, elbette ödedik.

Kimi zaman huzurumuz kaçtı, kimi zaman canımız yandı, kimi zaman kanımız döküldü, kimi zaman cebimiz zarar gördü. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde ve dünyada giderek daha çok güçlenen bir devletimiz, geniş bir hak ve özgürlük alanımız, istihdamı ve üretimiyle giderek büyüyen bir ekonomimiz var. Velhasıl geleceğimize güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahibiz. İstikrar var, güven var. Bu güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi."

"Batılı finans kuruluşları ekonomimize darbe üstüne darbe vurmaya kalktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi başka türlü istedikleri yere çekemeyeceklerini görenler son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyor. Hatırlayın, güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Türkiye'nin ekonomisini mahvetme tehditleri savurdu. Batılı finans kuruluşları serbest piyasa ekonomisine taban tabana zıt manipülasyonları ekonomimize darbe üstüne darbe vurmaya kalktı." ifadesini kullandı.

Sınırlara dayanan terör örgütlerinin de aynı projenin bir parçası olarak Türkiye'nin üzerine salındığını belirten Erdoğan, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek dağları, Besler Dereler'deki teröristlerin hepsinin mağaralara gömüldüğünü vurguladı.

Erdoğan, bir dönem vatandaşların terör yüzünden sokaklara çıkamadığını ama şimdi rahatça çıkabildiğini vurgulayarak, bunun, terörle mücadele eden güçlü irade sayesinde olduğunun altını çizdi.

(Sürecek)