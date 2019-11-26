Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliyeye giren araç da çıkan araç da bellidir. Bunlar herhalde kendi merkezleri gibi sanıyor burayı"

-"Bu iddianın üzerine doğrudur diyerek tüy diken genel başkanı ne yapacağız"

-"Burayı satmadığımızı söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor. Bu fabrika satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığı ile çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir"

-"Burada satış yok. Burası mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak. Gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal bunları öğren"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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