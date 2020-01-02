Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

Son Dakika Haberleri
19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Son Dakika
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:15 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
19:13 Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]