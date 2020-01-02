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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini günümüzden 12 bin yıl öncesine...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik...
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:49 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (1)
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