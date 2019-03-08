Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'de (2)
1 dakika önce
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe ziyareti Fotoğraf çekimi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe'yi gezdi.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe ziyareti
Fotoğraf çekimi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe'yi gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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