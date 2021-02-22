Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor"

22.02.2021 19:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Nükhet Hotar, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını da görmemiz gerekiyor' - Son Dakika


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