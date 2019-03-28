Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu Anda Trump'ın Attığı Bu Adımın Ne BM Genel Kurulu'ndan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu Anda Trump'ın Attığı Bu Adımın Ne BM Genel Kurulu'ndan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu'ndan ne Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu'ndan ne Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Golan Tepeleri, Politika
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