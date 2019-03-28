Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu Anda Trump'ın Attığı Bu Adımın Ne BM Genel Kurulu'ndan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu'ndan ne Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Golan Tepeleri) Şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu'ndan ne Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil."

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