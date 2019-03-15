Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda Toplu Açılış Töreninde Konuştu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuştu
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube
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