Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda Toplu Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda Toplu Açılış Töreninde Konuştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube

Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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