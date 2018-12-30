Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönül Kırıklığı Diye Bir Şeyi Asla Düşünmüyorum, Çünkü Siz Değerli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönül kırıklığı diye bir şeyi asla düşünmüyorum, çünkü siz değerli arkadaşlarım görevi ilk devraldığınız gün hangi heyecandaysanız, bugün de yine görevi devrederken aynı heyecanda koşmaya, desteğinizi vermeye devam edeceğinize inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Gönül kırıklığı diye bir şeyi asla düşünmüyorum, çünkü siz değerli arkadaşlarım görevi ilk devraldığınız gün hangi heyecandaysanız, bugün de yine görevi devrederken aynı heyecanda koşmaya, desteğinizi vermeye devam edeceğinize inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:22 Kaynak: AA
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