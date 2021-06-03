AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Kulp ilçesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın beraberinde partililerle Kulp ilçesini ziyaret etti.

Aydın, belediye başkanları, 17 ilçenin erkek ve kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerle Kulp'a geçti.

Belediye başkanları ve partililer ilçe merkezi ve kırsaldaki 21 yerleşim yerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda vatandaşlarla ve esnaf ile bir araya geldi.

Salgın tedbirlerine uygun şekilde vatandaşların beklentilerini, sorun ve taleplerini dinleyen partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, her koşulda milletin emrinde olduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Aydın yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halk ve gönül hareketi olduğunu belirterek, merkez ve kırsal demeden karış karış gezerek 2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacaklarını söyledi.

"AK Parti milletin kendisidir." diyen Aydın, bu ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

Aydın, "Gecesini gündüzüne katarak milletimizin huzuru ve refahı için çalışan Cumhurbaşkanımız ve liderimizin ilan ettiği 2023 hedeflerine bölgemizi en iyi şekilde hazırlamak ve bu davanın sahibi olan milletimizin gönlüne dokunmak için hep sahada olacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.