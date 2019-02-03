Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve Geldiğimizde 36 Milyar Dolar İhracatımız Varken Şu Anda İhracatımız...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:59 Kaynak: AA
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