Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevimiz, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu Yeniden Yorumlamak ve Geleceğe...
2 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:18 Kaynak: AA
Mevlana'nın Asıl Kabrinin Girişini, 4. Murad'dan Sonra Gören İlk Devlet Başkanı Erdoğan Oldu
Bahçeli'den İttfiak Açıklaması: Erdoğan ile Yaptığımız Görüşme Sağlıklı Zeminde Gerçekleşti
Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu