Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevimiz, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu Yeniden Yorumlamak ve Geleceğe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevimiz, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu Yeniden Yorumlamak ve Geleceğe...

2 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:18 Kaynak: AA

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