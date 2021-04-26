Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.

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Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu