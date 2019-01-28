Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevlerinizi Yaparken Ne Tür Sıkıntılar Yaşadığınız Yeteri Kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevlerinizi yaparken ne tür sıkıntılar yaşadığınız yeteri kadar bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevlerinizi yaparken ne tür sıkıntılar yaşadığınız yeteri kadar bilinmiyor. Bir çuval unu, bir kutu bebek mamasını muhtaçlara götürebilmek için ne tür engellerle karşılaştığınız anlaşılamıyor. Kişi profesyonel olsa da bu işi meslek olarak da yapsa bu gönüllülük faaliyetidir"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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