Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da hazır bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti - Son Dakika

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