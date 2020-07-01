Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da hazır bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:17 Kaynak: İHA
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