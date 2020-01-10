Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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