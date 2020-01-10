Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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