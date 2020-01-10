Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi
Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.
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