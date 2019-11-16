Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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