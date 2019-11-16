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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada."
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