Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktuğ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, " Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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