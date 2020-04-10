Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:30 Kaynak: AA
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